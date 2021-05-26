台灣疫情嚴峻，各地疫苗需求增加，南投縣長林明溱昨天開第一槍說南投要自己跟上海復星採購德國BNT疫苗。對此，國民黨智庫副董事長連勝文在臉書呼籲國民黨中央，做為真正關心人民的政黨，不能再害怕被抹紅打壓，應該主動協調欲購買德國BNT疫苗的各縣市，一起以實際行動，幫助台灣百姓度過這場劫難。

連勝文指出，歐美正逐步解封、生活恢復正常，開始拚經濟，台灣卻進入了疫情爆炸的階段，老天爺給了台灣一年喘息的時間，可以預做準備，但民進黨除了吹牛跟「反串」之外，到底做了什麼？現在的台灣缺疫苗、缺篩劑、缺病房、缺醫護人員，甚至缺水缺電。

連勝文表示，歐美解封最關鍵的一點，就是大量的接種疫苗，特別是全球專家普遍認為效果最好的BNT輝瑞疫苗，這個疫苗由土耳其裔的德國科學家研發，由美國及德國藥廠生產，100％歐美技術及產品，只是在大中華區由大陸復星集團做總代理而已。民進黨官員及立委，居然還要「鬥爭」這支德國疫苗，簡直荒謬到了極點。

連勝文指出，台灣去年本可拿到3000萬支，經WHO及美國FDA認證，效果最好的BNT疫苗，但只因民進黨反中的意識形態，再加上有民進黨人士想要藉機發國難財，台灣最後就無法獲得此疫苗，造成台灣今日與許多落後國家一樣，沒有足夠疫苗供國民使用。

連勝文強調，不管是BNT、Moderna、AZ或是J＆J的疫苗，台灣現在的問題是根本就沒有足夠的好疫苗，得以終結疫情，難道要強逼大多數的台灣人，施打未經三期實驗，也沒有經過國際組織認證的國產疫苗嗎？

連痛批民進黨官員、立委及綠媒，不想辦法趕快為台灣爭取，經過認證的歐美疫苗，卻開始玩起「抹紅歐美疫苗」的認知戰，硬是指鹿為馬，把BNT德國疫苗説成是「中國疫苗」！這種惡行，其實還是基於政治目的，害怕民進黨在防疫及疫苗政策上的重大失誤，將導致民進黨未來選舉，兵敗如山倒。

(中時 )