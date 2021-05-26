美國聯邦眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）今天提出全面性法案，用以因應中國競爭，內容包括提高美國經濟競爭力，並針對人權向北京施壓。

米克斯提出「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, EAGLE Act）；同時，聯邦參議院也準備對參院版的抗衡中國法案進行表決。

路透社報導，美國國會兩黨嚴重分歧，但強硬對抗中國是民主、共和兩黨少數取得跨黨派共識的議題之一。

拜登政府支持各方為抗衡中國所做的努力。美國官員一再表示，與北京之間的競爭，是他們最大的戰略挑戰。

米克斯提出的「確保美國全球領導地位及參與法案」長達470頁，內容廣泛，包括增加投資以促進美國製造業和貿易、與盟邦及夥伴合作、重新參與國際組織，以及承認中國對待少數族裔維吾爾人的方式為種族滅絕等。

法案指出：「美國須與盟邦和夥伴密切合作，以有效與中國競爭，包括鼓勵盟友和夥伴酌情承擔更大角色，平衡並遏制中國的侵略行為。」

眾院法案內容也包括增加美國對台灣和香港民主人士的援助，同時授權審視在美國上市的中國企業，調查它們是否助長侵犯人權的行為。

此外，這項法案也敦促華府在共同利益領域上與中國合作，尤其是在氣候變遷方面。

眾院外交事務委員會一名幕僚表示，米克斯有意與委員會內的共和黨人合作，希望委員會最快將在6月通過這項法案，之後再與眾院其他委員會的草案一併考慮，最終與參院提出的法案合併。

(中央社)