近日疫情緊繃，許多人配合防疫警戒謹守居家，偶有外出需求，也都會戴好口罩。不過出門散步的犬貓也需要戴人類的醫用口罩防疫嗎？對此，台北市動物保護處特別指出，因為狗狗的汗腺不發達，需要透過口部喘氣散熱，才能緩解體熱，否則會中暑或熱衰竭，因此不需要讓寵物配戴人用口罩。

獸醫師關心羚也多次指出，之所以不斷強調「狗貓不要戴口罩」的原因，就是因為牠們的生理結構，需要張開嘴巴才能散熱。

關心羚強調，狗的正常呼吸速度每分鐘30到40次，但是當狗因無法順利散熱、換氣而猛喘時，牠們的呼吸會增加到每分鐘200到400次。所以，一旦牠的嘴被醫用口罩遮住，無法散熱，牠隨時都有熱衰竭的風險。但飼主攜帶攻擊性犬隻外出時，仍應為牠配戴可透氣的防咬口罩，防止其咬傷人或動物，這種口罩透氣性佳，與人類醫用口罩的功用完全不同。

●防疫情間保護寵物 飼主必知3件事

1.外出後做好清潔

台北市動保處提醒，防疫期間帶狗出門大小便時，務必注意加強自身與狗狗的清潔及消毒。回到家後要以多張濕紙巾，幫狗狗分區擦拭口、腳掌及肛門、上背與下腹等，減少帶回家中的病菌。也建議每1-2周洗澡，幫助洗去體表病原。牽繩、胸背、寵物推車等外出物品，則應以酒精消毒或在陽光下曝曬殺菌。

2.不要拿酒精、消毒水直接對著寵物噴灑

北市動保處表示，目前並無證據顯示犬貓感染新型冠狀病毒會再回傳給人，民眾毋須過度擔憂。

倒是飼主觸摸寵物前記得洗手，並減少與寵物過度親密接觸，避免親吻或共享食物的習慣，以免不知情間把病毒傳染給毛孩。另外，人們消毒的酒精與各種消毒水，都不可以直接噴灑寵物，清水或動物用洗潔劑就可以清潔毛孩的表層。

3.若飼主確診或需隔離，請尋求支援

飼主如發現自己為確診者，可第一時間告知所在地衛生局人員有飼養犬貓，以利衛生局協助安排處理。

如飼主有親友可協助照顧，可請親友著輕便雨衣、手套及口罩進入屋內餵食。欲請親友帶回照顧者，由動保處派員至犬貓所在地點，將犬貓移出並消毒犬貓體表及皮毛，再由親友帶回照顧。

以台北市動保處為例，如飼主無親友可照顧犬貓時，由動保處帶回收容於獨立的犬貓專用安置區，犬貓緊急安置費用為每天新臺幣200元，收費上限為3,000元，若犬貓生病有醫療處理需求，由飼主負擔犬貓就醫費用。惟動保處之收容數量有限，且考量犬貓離開原飼養環境可能有緊迫情形，建議若有親友可協助照顧者為較佳之處置方式。

(中時新聞網)