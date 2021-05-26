因為疫情，學校及課後照顧中心都停課，造成許多弱勢家庭的孩子無飯可吃。基督教救助協會1919食物銀行與7-ELEVEN、台積電慈善基金會、統一超商好鄰居文教基金會合作，預計募集上萬套1919救助套餐，寄送到各陪讀班，讓孩子的家庭不因疫情而斷炊。

同時，他們表示，預備將套餐組裝成1919防疫食物包，若有居家防疫的家庭或獨居老人需要幫助，1919食物銀行就會立即把食物包寄到求助者家中。

1919陪讀班的孩子都來自弱勢家庭，家長經濟不穩定，很多靠打零工維生。甚至有不少孩子要靠學校營養午餐與陪讀班晚餐，才能有正常的三餐。而受到疫情衝擊，許多家長打工機會減少。同時也有許多家庭或獨居老人因受防疫警戒，而生活陷入困境。

為解決這些家庭的燃眉之急，4方攜手合作，展開募集上萬套1919救助套餐的行動（每套內含沙拉油、米、麵條、麵筋、茄汁鯖魚罐頭）。

7-ELEVEN自5月21日早上10時啟動線上OPEN POINT APP數位捐款、i預購募集1萬套救助套餐(每套300元，內含白米、沙拉油、家常麵、罐頭等物資)，助基督教救助協會補足防疫物資。

919食物銀行會將其中6000套套餐送到128個1919陪讀班，另外再預備4000份套餐，加上口罩、泡麵、罐頭等，預計可組裝成2000份1919防疫食物包。凡是有需要的民眾，皆可透過救助協會各區辦事處申請。所有物資均將宅配寄送，以減少人與人的接觸，全部運費由台積電慈善基金會支付。

台積電慈善基金會董事長張淑芬心疼孩子們在防疫警戒期間，陪讀班停課、家長打工的機會減少，孩子會餓肚子。因此在了解1919食物銀行的需要後，立刻慨允支付所有寄送的運費，讓因為疫情而沒有飯吃的孩子能夠溫飽。

苗栗福星1919陪讀班停課之後，每天還是要開伙。黃靖翔牧師表示，陪讀班的家長大多從事勞力活，停工就沒有收入。而有些家長因需要外出工作，孩子無法自理三餐，還是只能把孩子送來陪讀班。雖然因為疫情關係，原本惜食或物資捐贈都減少許多，但福星陪讀班仍然每天供餐，以避免孩子挨餓。

(中時 )