昨(25)日的疫情記者會中，指揮官陳時中到警察染疫時語帶哽咽、幾乎要哭了，引起廣大關注。對此，資深媒體人王淺秋表示，陳時中哽咽不如解決問題，如果真心認為員警辛苦，承擔防疫高風險，就應該把他們從第五類提升順位，及早施打疫苗。

新冠肺炎本土疫情嚴峻，雙北都爆出警察染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日有感而發表示，疫情開始每次有問題都是警察在幫忙，連不戴口罩都是警察抓，八大行業也在偷偷開，這些都會加重社會負擔。提到警察同仁染疫時，陳時中不禁哽咽，指「那些沒有好好做事情的要好好檢討」話一說完，陳時中便宣布結束記者會，離開現場。

王淺秋專訪金門立委陳玉珍。(圖/翻攝自中廣新聞網YouTube)

今日王淺秋在臉書貼文指出，陳時中在記者會中當眾哽咽，不如好好解決問題，如果真的覺得第一線員警身處於染疫的風險之中，那就更應該要將他們從第五類的順位中提升，提早施打疫苗建立防線，而如果中央政府有「政治上的考量」，那就應該放手給地方政府向上海復星採購德國BNT疫苗，台灣民眾的命，現在在你們這些大官手上！

而今日王淺秋在廣播節目中專訪立委陳玉珍，提到關於金門疫苗相關的問題，陳玉珍表示她支持地方政府聯手對外買疫苗，因為金門連想在機場普篩入境者都被中央疫情指揮中心擋下。陳玉珍想問問陳時中，「到底權力重要？還是人命重要？」

(中時新聞網)