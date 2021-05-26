中央流行疫情指揮中心近期宣布全國升為三級警戒，並要求包括八大行業、健身中心等行業停業，導致許多業者直呼稱不下去，近日就要停業資遣全數員工，但依「大量解僱勞工保護法」規定，當解僱人數達到一定門檻時，應在60天前報解僱計畫書，而此次是否屬天災、事變或突發事件，而不受60天限制？勞動部表示，要視個案事實認定。

大量解僱勞工保護法指出，事業單位大量解僱勞工時，應在60天前，將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示。但因天災、事變或突發事件，不受六十日之限制。

勞動部勞動關係司司長王厚偉呼籲，是否可以適用此條款要視個案事實認定，部分企業可能仍能經營，或是可以用如減班休息等模式，他舉例，去年傳出因疫情要大量解僱員工的文華東方也已恢復營運，希望企業能與員工一起共渡難關，不要輕言資遣員工，也相信員工可以共體時艱。

王厚偉提及，去年也曾函覆地方政府詢問疫情是否屬天災、事變或突發事件，當時指出，大量解僱勞工保護法的天災、事變指的是如工廠發生火災、地震、颱風等要重建，但仍要視個案事實認定。

依大量解僱勞工保護法指出，如事業單位違事業單位違反規定，未於期限前將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並限期令其通知或公告揭示；屆期未通知或公告揭示者，按日連續處罰至通知或公告揭示為止。

(中時 )