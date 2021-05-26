金門小麥農業天然災害救助，配合防疫延長受理時間至6月21日，縣府提醒民眾多加留意，確保自己的權益。

金門去年遭遇50年來最嚴重乾旱，今年水情迄今依然不佳，導致農作生產大受影響。農委會於5月19日公告，金沙鎮、金城鎮、金湖鎮、烈嶼鄉、金寧鄉為小麥農業天然災害現金救助及低利貸款地區，受理時間原為5月20日起至5月31日止。但因受疫情持續發燒影響，相關災損補助受理時間再延長20天，農友可於6月21日前辦理申請作業。

縣府農林科長鄭向廷指出，基於防疫，減少人流移動的考量，此次受理方式採多元方式辦理，農友可親自或委託他人申請，或以電話、郵寄、傳真、電子郵件方式申請。親自申請者需注意現行防疫規定，全程應配戴口罩，並配合公所實聯制規定。電話申請者，後續則需於期限內補件。

另原受理時間包含例假日，但依農委會5月21日公告之「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」，各鄉鎮公所假日得不受理，農友於例假日如欲至所轄鄉鎮公所，應先以電話洽詢各公所是否受理（金城鎮325057、金湖鎮332528、金沙鎮352150、金寧鄉325610、烈嶼鄉362500），以免白跑一趟。

(中時 )