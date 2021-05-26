全球金屬鏈條龍頭製造集團桂盟（5306），今年第一季大賺4元的歷史新高，在滿手訂單、產能利用率維持高檔下，法人估，全年EPS上看15元以上，營收與獲利續創歷史新高可期。桂盟在業績題材支撐下，早盤股價最高來到229元、漲幅近2%，目前仍維持紅盤。

桂盟受惠歐、美電動輔助自行車（e-bike）熱潮方興未艾，尤其是電動登山車等高價運動休閒車種，全球知名品牌爭相推出多款ebike來對應市場需求，帶動專屬鏈條需求爆量成長，桂盟將擴產逾一成因應，為今年獲利挹注成長動能。

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