蘋果（WWDC）的主題演講即將在台灣時間6月8日凌晨1點舉行，向外界揭曉包含iOS 15在內的蘋果五大作業系統的新面貌。爆料達人指出，蘋果有望在WWDC推出全新的MacBook Pro，若成真那將是四年來首次藉著WWDC宣布硬體新品，將格外受到矚目。

數點蘋果上一回更新MacBook產品線，得回溯到2020年11月，發表了搭載M1晶片的13吋MacBook Pro、MacBook Air（以及Mac Mini）。在蘋果官網公佈WWDC 2021主題演講的資訊後，眼尖的《MacRumors》記者Sami Fathi（@SamiFathi_）發現，海報主角之一的眼鏡倒影上有表情符號的Unicode代碼，分別對應了刀叉、睡覺的人以及MacBook，因此推測新款MacBook Pro或許將在WWDC現身。爆料者Jon Prosser轉發推文後指出「他可以確認MacBook Pro即將到來」，也引發了進一步關注。

The reflections in the #WWDC21 graphic are different emoji symbols:



u{1F374} is 🍴

u{1F634} is 😴

u{1F4BB} is 💻



All say “true,” so MacBook = true…? pic.twitter.com/1DsUq6yLhf — Sami Fathi (@SamiFathi_) May 24, 2021

i can confirm macbook pro is coming https://t.co/p2Hzh5TVSm — Jon Prosser (@jon_prosser) May 24, 2021

關於新款MacBook Pro，先前因駭客入侵廣達公司，而曝光了更多關於MacBook Pro新品的消息，據了解全新14吋與16吋款式預計將會讓MagSafe磁力充電孔回歸，並且也將具備HDMI、SD讀卡機等等，此外預計Touch Bar將會被移除，新款MacBook Pro預計還會搭配全新的散熱系統來對應蘋果的晶片。且近期傳出可能會類似24吋iMac採用多彩設計。此外，先前財經外媒記者則是指出，新款MacBook Pro將會搭載10核心晶片（8核是高性能核心、2核是高能效核心），GPU可以選擇16或是32核心，最高支援64GB RAM。

蘋果自2017年的WWDC以來，已經三年都沒有在當中發表硬體新品，讓鎂光燈全數聚焦在iOS在內的五大系統之內，展現生態系的整體魅力。因此，今年蘋果會否打破近年來的慣例，在WWDC發表MacBook Pro相當耐人尋味。對此，研調機構《TrendForce》預測蘋果將在下半年推出14吋與16吋MacBook Pro，且都將升級Mini-LED螢幕。除此之外，天風國際分析師郭明錤也預測，新款MacBook將會搭載全新的M系列處理器，預計在2021年年中至第三季之間發表。

(科技)