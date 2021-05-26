中央疫情指揮中心宣布疫情三級警戒延長到6月14日，國民黨立委蔣萬安指出，有新聞傳出已經有老闆實在撐不下去，決定資遣全公司的員工，許多勞工因此失業；蔣萬安呼籲政府應儘快研擬並提出具體的紓困方案。

蔣萬安表示，他收到越來越多行業的民眾陳情，在防疫措施下，許多行業受到這波疫情嚴重衝擊，勞工跟雇主都陷入「無薪假」、「沒有收入」的經濟困境。

他也為此特別詢問勞動部，這段期間的「無薪假」是否違法？勞動部回應「停工原因因屬於不可歸責於勞雇任何一方，停業期間之工資得由勞雇雙方協商約定」，因為是政府法令要求停課，雇主可以不給薪並沒有違法。

蔣萬安說，雇主配合防疫政策停業停班，不發給勞工薪水固然可以理解，但這波疫情來的真的太快，範圍又廣，衝擊比去年嚴重數倍。本週四就要就要進行特別條例及紓困預算的黨團協商，因此他呼籲政府儘快研擬並提出具體的紓困方案。

蔣萬安指出，對於三級警戒受創嚴重的產業，例如百貨零售業、餐飲業、安親班補習班老師、藝文業、團膳業、旅遊觀光、健身房等業者，提供紓困，無息或低利貸款方案以及賦稅減免等措施；對於上述受影響的產業勞工、自營作業者、弱勢打工族給予紓困補助津貼，並讓防疫照顧假完成修法並給予防疫津貼。

(中時 )