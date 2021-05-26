大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會指出，3月以來，大陸各地已陸續有廣東台灣青年就業驛站、2021上海海峽兩岸青年創業大賽、湖南「築夢未來·擁抱湘江」台灣青年招聘會暨台灣青年來湘就學、就業、創業政策分享會；浙江「築夢溫州，創業創新」台灣青年實習就業人才對接會等4場為台灣青年舉辦的實習或就業機會，暑期將至，江蘇將舉辦2021年台灣大學生實習就業特訓；此外，首屆長三角兩岸青年創新創業大賽也將於6月底在江蘇常州舉辦。

朱鳳蓮表示，3月以來，廣東持續開展「廣東台灣青年就業驛站」活動，各類企事業單位為台灣青年提供實習、就業機會600多個。近期廣東各地正籌畫舉辦「台灣青年優才名企實習計畫」等多項實習、就業活動，幫助台青落地發展。

5月11日，「2021上海海峽兩岸青年創業大賽」正式啟動。主辦方邀請多領域專家組成導師團，為兩岸特別是台灣創業青年搭建「築夢舞台」，提供落地支援。

5月14日，湖南舉辦「築夢未來·擁抱湘江」台灣青年招聘會暨台灣青年來湘就學、就業、創業政策分享會，為台灣青年在湘就學、就業、創業搭建平台、創造條件，在湘60多家台企和陸企、130多名台生台青參加了這項活動。有一位台灣青年現場分享他在長沙創業的經歷，表示「從企業創辦所需的各種手續，到相關單位在疫情期間給予的支持和慰問，讓在地台企更有信心朝著持續發展的目標繼續努力。」

5月15日，浙江溫州舉辦「築夢溫州，創業創新」台灣青年實習就業人才對接會，52家企事業單位提供1500個就業機會、300多個實習機會，為台灣青年在溫州就業搭建交流平台，提供發展動力。今年暑期，浙江還將開展台灣青年實習、就業專場招聘活動，推出1000個實習就業機會，助力台青在浙發展。

江蘇將於暑期舉辦2021年台灣大學生實習就業特訓。一批代表相關領域「高精尖」水準的江蘇知名企業將面向台灣青年推出1200多個優質實習機會。特訓營還將組織城市參訪、文化體驗、科技互動等交流活動。

此外，首屆長三角兩岸青年創新創業大賽將於6月底在江蘇常州舉辦，充分利用長三角區域一體化發展戰略契機，邀請知名技術、創投、金融專家和企業家參與，為兩岸青年創業創新搭建交流平台，為他們提供政策支援、融資貸款、技術轉移、輔導培訓等全方位、深層次的創業支援。歡迎兩岸青年創業者登錄中國台灣網報名參加這次大賽活動。

(中時 )