因美國4月份新屋銷售及5月份消費者信心指數下滑，且美元疲弱，再加上美國公債殖利率走軟，支撐金價在4個多月高點附近，並突破1900美元；截至台北時間5月26日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲8.6美元，報每盎司1906.6美元。

7月白銀上漲0.274美元，報每盎司28.33美元。

7月白金上漲13美元，報每盎司1209.9美元。

6月鈀金上漲5.3美元，報每盎司2782.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)