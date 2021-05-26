美系外資針對愛普(6531)首度出具最新研究報告，看好愛普轉型有成，物聯網(IoT)部門將扮演今年營運的「搖錢樹，首評給予加碼評等、目標價810元。

美系外資表示，愛普在歷經2016~2019年艱難的業務轉型後，公司重新定位為擁有持續業務的穩定盈利的IoT存儲器IC設計公司，預測愛普的EPS在2021年可能會翻倍，且物聯網儲存市場增長和AI的推動，將有利於愛普2021~2023年復合增長率達到32%。

美系外資表示，愛普的物聯網(IoT)部門將扮演今年營運的「搖錢樹」，愛普旗下IOT業務今年將可貢獻營收95%、毛利率達89%，是今年主力成長動能，而AI業務佔營收比重也有5%、毛利率11%，預期到2023年將可分別提升至18%以及22%。

展望未來，美系外資表示，愛普的目標是將IoT BU毛利率維持在35%~40%，並通過增加現有市場份額來持續增長銷售MCU平台，並將物聯網RAM引入更多應用程序。

(時報資訊)