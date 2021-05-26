電玩遊戲零售商GameStop周二股價飆漲16.34%，帶動其他「迷因股」同步勁揚，投資人重返這些在今年早些時候狂漲的散戶寵兒。

GameStop終場收在209.43美元，為3月19日以來首次站回200美元大關。AMC娛樂控股（AMC Entertainment Holdings）飆漲20%，收在16.41美元。耳機設計與製造公司高斯電子（Koss）大漲23%。

Bright Trading LLC市場結構部門主管及自營交易商Dennis Dick表示，GameStop價格一旦漲破200美元，行情就會開始熱起來，這檔股票走勢將100%與社群媒體連動。

GameStop和那些在WallStreetBets等論壇上的熱門個股，近幾周來持續走高，不過，比特幣和其他加密貨幣則普遍遭到拋售。加密貨幣是受到散戶歡迎的另一種投資標的。

與5月以來的最低收盤價相比，GameStop股價已經上漲46.5%，而比特幣本月以來下跌約35%，以太幣較5月12日創下的歷史高點下跌約42%。受到美國和中國將收緊監管的消息打擊，加密貨幣近來表現疲弱。

WallStreetBets論壇上的網路鄉民和一些推特用戶，已經開始猜測GameStop和AMC近來的走勢可能再度引發軋空行情。

根據Astec Analytics的數據，截至5月24日，GameStop融券股數達到1,476萬股，相當於26%的流通股數。周二GameStop交易量超過1,400萬股，創下4月中旬來新高。

此外，Astec數據顯示，截至5月24日，AMC娛樂的融券股數約為1.29億股，約佔其流通股數的28.8%。

堪稱史詩級的軋空行情，在今年1月份帶動GameStop股價飆升1,600%，不過隨著散戶熱度降溫，在接下來的一個月GameStop回吐了大部分的漲幅。

(時報資訊)