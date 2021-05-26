英國媒體周二報導指出，福斯集團已經收到75億歐元(約92億美元)對旗下藍寶堅尼(Lamborghini)的收購報價。然而福斯集團旗下的奧迪汽車(Audi)已對該報導急忙提出否認，稱該超跑品牌為非賣品。
據Autocar的報導，由瑞士的量子集團(Quantum Group)與英國投資公司Centricus資產管理帶領的財團，已經提出不具約束力的收購要約。該財團聯盟也將為藍寶堅尼現有員工提出5年的工作保證，並新創850個工作機會。
量子集團創辦人Rea Stark也是Piech汽車的共同創辦人之一；而Piech汽車另一共同創辦人Toni Piech為前福斯集團董事長Ferdinand Piech的兒子。
福斯集團已經證實，藍寶堅尼將繼續留在集團內部；負責藍寶堅尼業務的奧迪汽車表示，該收購不是集團內部討論的題目，藍寶堅尼是不賣的。
去年十月曾有消息指出，福斯集團已經制定計畫，要將藍寶堅尼分拆出去，使其成為更獨立的品牌，並在稍後推動可能的公開上市。
(時報資訊)
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