新北永和永平路頂樓加蓋凌晨發生火警。（翻攝畫面）

今（26）日凌晨3時30分許，新北市永和區永平路8樓頂樓加蓋出租套房發生火警，消防局獲報派遣人車前往搶救，消防人員破門進入，救出獨居行動不便的74歲盧姓婦人，盧婦現場已無生命跡象，急送永和耕莘醫院仍告不治。

火勢於凌晨4時前撲滅，燃燒面積約1平方公尺，起火原因火調人員已在調查。

(中時 )