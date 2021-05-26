永和凌晨火警 獨居婦人急救不治 10:542021/05/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北永和永平路頂樓加蓋凌晨發生火警。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北永和永平路頂樓加蓋凌晨發生火警。（翻攝畫面） 今（26）日凌晨3時30分許，新北市永和區永平路8樓頂樓加蓋出租套房發生火警，消防局獲報派遣人車前往搶救，消防人員破門進入，救出獨居行動不便的74歲盧姓婦人，盧婦現場已無生命跡象，急送永和耕莘醫院仍告不治。 火勢於凌晨4時前撲滅，燃燒面積約1平方公尺，起火原因火調人員已在調查。 獨居9旬老翁倒臥家中客廳5天 暖警破門即刻救援 越籍新住民揹6月大女嬰騎車摔落乾溝 母女雙亡 (中時 ) #凌晨 #不治 #永和 #火警 #婦人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門城區住宅火警 濃煙嚇人幸均無恙 16:042021/05/16 社會 大馬奧運國手家中倒地猝逝 剛打完輝瑞疫苗 12:472021/05/18 體育 和平醫院前自助餐廳竄濃煙 因疫情歇業二周首日就遭大火 08:152021/05/17 社會 台中增1本土 確診者連6天吃永和豆漿 感染源不明 15:132021/05/16 生活 夜入胡家1／吳心緹凌晨上門 胡釋安約會露爽笑 07:442021/05/18 娛樂 永和某幼兒園家長疑確診 緊急停課1周 13:182021/05/17 生活 談判釀衝突 爆飛車追逐1死1傷 04:102021/05/15 社會新聞 苗警凌晨查獲KTV店3外逃越勞 1人咳嗽急採檢 13:182021/05/17 社會 拿200萬假鈔買毒 買家遭老虎鉗夾手圍毆丟包醫院慘死 13:492021/05/14 社會 17歲男苦花潭跳水再也沒起來 警消打撈送醫後不治 16:362021/05/15 社會 毆打前女友遭索賠50萬 男聽「不給錢就找你媽要」憤而殺人 14:412021/05/16 社會 社會熱門新聞 動漫展露出「黑森林」 女大生Coser公然猥褻判刑3月定讞 - 社會 假自首又稱精神病仍處死刑 新店隨機殺人冷血嫌判決理由出爐 - 社會 北市防疫旅館凱撒大飯店 1快篩陽性婦人陳屍床上 - 社會 熱褲女騎士被三寶擠到雷殘 網歪樓：看了一小時 - 社會 兒童新樂園驚見情侶疊坐猛抖動 勸不聽還轉向互抱 眾人看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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