醫藥業者近日詢問能否進口上海復星醫藥公司代理的德國BNT疫苗，陳時中說，「要的話就正式接洽」。而對於外國疫苗，民進黨當局則稱，「正在競洽爭取中」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局然無視台灣民眾的需求，百般阻擋大陸疫苗輸台，完全是政治心魔作祟。

對於上海復星醫藥公司表示願意提供台灣疫苗，陳時中稱「各界頻頻放話，但沒有收到任何申請」。對醫藥業者詢問能否進口復星代理的BNT疫苗，陳時中稱，「要的話就正式接洽」。而對於外國疫苗，民進黨當局則稱，「正在競洽爭取中」。民進黨當局對大陸疫苗搪塞推諉，對外國疫苗主動聯繫採購，呈現兩種截然不同的態度。

大陸國台辦今天上午召開例行記者會，朱鳳蓮表示，大家看得很清楚，在台灣疫情蔓延的形勢下，民進黨當局仍然無視國內疫苗短缺的嚴重狀況，罔顧廣大台灣同胞的急切期盼，不僅以各種藉口阻止台灣民眾用大陸疫苗，也不讓大陸公司代理的疫苗進入台灣。

朱鳳蓮指責，民進黨當局這樣多做一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天，台灣民眾就將被迫付出更多的生命健康代價。

此外，前國民黨主席洪秀柱日前表示，願意協助從大陸爭取疫苗。衛福部官員表示，台灣已經通過不同管道採購到不同廠家的疫苗，而至於大陸疫苗，「台灣民眾的信心恐怕不足」。

朱鳳蓮反駁，「我想在座的媒體朋友都已經接種了疫苗，而且接種的是大陸疫苗。大陸疫苗是安全有效的高質量疫苗。5月7日世界衛生組織批准國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發生產的新冠病毒滅活疫苗納入全球『緊急使用清單』。截至5月24日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗超過5.27億劑次。」

朱鳳蓮指出，在台灣地區疫情肆虐、疫苗嚴重短缺、台灣民眾急盼接種疫苗的情況下，民進黨當局仍百般阻擋大陸疫苗輸台，完全是政治心魔作祟。

朱鳳蓮表示，近日台灣許多縣市和民間機構呼籲讓台灣民眾盡快用上大陸疫苗，也有調查顯示近一半的台灣民眾願意立刻接種合格疫苗，這些都充分體現了台灣民眾對大陸疫苗的信心。「民進黨當局對此置若罔聞，並編造謊言，抹黑大陸疫苗，實質是對台灣同胞生命健康的漠視。」

(中時 )