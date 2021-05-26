在美總統拜登所發表的基礎建設計畫中，除了造橋鋪路等基礎設施外，也包含如半導體、電動車等未來發展重點產業，其中，將花費1,000億美元發展5G建設。

5G頻段可分為6GHz以下的Sub-6，以及24GHz以上的毫米波（mmWave）兩種類型。富邦證券指出，毫米波技術受到傳送距離過短，必須建置許多基地台來傳送訊號，將會使5G建置費用大幅增加。

目前主要提供5G商轉的電信商，多數仍是以Sub-6技術為主。Sub-6主要是依附在4G之上增加頻寬，因此可以快速布建。Sub-6的頻段與現有的4G LTE相近，主要差別就是將頻寬增加以提升速度，因此又被稱為初階的5G。中國大陸5G發展以Sub-6技術為主，但Sub-6在傳輸速率、低延遲及頻寬上都不及毫米波。

5G在特點上除了傳輸速度快以外，還有高頻寬、低延遲、廣連結三大特點。富邦證券表示，毫米波有個致命的缺點就是訊號覆蓋範圍太小，因為繞射能力低、傳不遠，因此必須蓋更多的小型基地台（Small Cell）來增加整體訊號的覆蓋面積，也會使5G布建成本大幅增加。美國同時發展毫米波與Sub-6並行。毫米波的頻段則是大幅提升至24 GHz以上，其傳送速度、穿透力都很強，又被稱為進階5G。

不過，高通最新毫米波技術，克服了其最大缺陷，實現全球首次增程毫米波5G NR數據傳送，將覆蓋距離增加至3.8公里，比現有的Sub-6的傳輸距離更遠，解決毫米波無法長距離傳輸的問題。因此當高通毫米波技術大幅應用之下，將可降低毫米波建置成本，實現真正的5G傳輸。

富邦證券表示，5G毫米波在2021年後將進入快速發展期，因此除了晶片、第三代半導體材料等產業外，小型基地台、IoT及射頻元件產業鍊，也都值得投資人持續關注。

全球手機業者、電信運營商已陸續推出5G服務，考量廣大使用者對於傳輸速度、連接品質的強勁需求，以及數據依賴程度的增加，全球5G使用量可望在未來數年大幅增加。

富邦證券表示，5G的普及也將帶動物聯網（IoT）應用的連接數加速成長年複合增長率將達28％。根據全球行動通信系統聯盟估計，5G技術問世對全世界未來15年的經濟貢獻將高達2.2兆美元，涵蓋眾多領域。

(工商 )