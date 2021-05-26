疫情持續擴大，疫苗卻嚴重不足，南投縣長林明溱開第一槍表示，若中央同意，將動用預備金向上海採購30萬劑的輝瑞；但卻被抹黑是要買大陸疫苗；台北市議員羅智強在臉書指出，我挺南投買BNT疫苗自救，那些「蟑螂窩」網軍不必扭曲，玩反中仇中的老把戲，BNT疫苗是德國疫苗，不是中國疫苗，而綠媒不斷誤導BNT疫苗是中國疫苗。

羅智強說，我也敦請「絕對不是蟑螂側翼」、「保證100％公証客觀」的事實查核中心趕快出來「查核」一下，BNT疫苗倒底是「德國疫苗」還是「中國疫苗」？不要再裝死好嗎？事實查核中心。

羅智強說，王定宇口中的爛疫苗是美國總統拜登接種的疫苗，他在接種完BNT疫苗後，14日帶頭摘下口罩，美國政府說，「已完成接種的人無須戴口罩」，所以南投人想接種拜登接種過的疫苗有錯嗎？我也想接種啊。

羅智強表示，因為接種BNT疫苗的效果良好，以色列在23日宣布「終止境內所有防疫措施」，以色列的接種率有將近60％，50歲以上則高達92％；如果去年東洋可以成功代理3000萬劑的BNT疫苗，今天的台灣就算不是以色列，至少有機會不必或可以縮短三級警戒，讓人民受的苦少一些

羅智強強調，南投縣長林明溱開了第一槍，已跟代理商上海復星聯繫，準備用2500萬元購買30萬劑BNT疫苗，準備行文，希望中央同意，這對南投縣民，是天大的好事，中央不買，地方來買，讓台灣用最快的時間，回到正常生活，保護民眾的健康安全。

羅智強呼籲，人命關天，意識形態可以滾了，我呼籲全國各縣市首長都效法林明溱，為受苦受難、甚至命在危迫的人民，向陳時中請命，你買不到BNT疫苗，就讓買的到的人來買。

(中時 )