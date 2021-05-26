新店隨機殺人案王姓兇嫌，因吃飯問題與妻發生爭執，情緖失控背刺殺害無辜機車騎士。王男承認犯行，但稱自己有精神疾病，希望法官給他一個機會，死者家屬則淚求判死刑，台北地院審結，26日依殺人罪判王男死刑，裭奪公權終身，可上訴。

王男去年3月13日晚間開車載妻，因吃飯問題與妻起爭執，進而情緒失控，見被害騎士停在他的車前面，竟拿刀下車，助跑從後狠捅被害人一刀，接著不顧騎士求救，轉頭開車離開，騎士送醫急救後仍不治身亡。

王男落網時，第一時間就稱自己患思覺失調症，有無法控制的多重人格，檢方偵查後依殺人罪將他起訴，論告時痛批王男僅因情緒不穩就隨機殺人，手段殘暴，造成家屬莫大痛苦與傷害，是犯最嚴重的犯行。

死者家屬則當庭哭訴，痛失家人的傷痛迄今無法撫平，絕對不會原諒王男，請求法官判處死刑，另提起刑附帶民事求償1800萬元。

王男的律師辯護說，王男罹患間歇性暴怒障礙症等精神疾病，求學期間曾被編入資源班，殺人是反社會人格障礙症狀導致，依《兩公約》不能判死刑，建請至多判處無期徒刑。王男自己則表示懊悔，道歉並求法官給他一個機會。

(中時 )