女星王彩樺以幽默談吐和爽朗個性，打開知名度，加上她全方位發展，在主持、演戲都有亮眼成績，王彩樺並以一首《保庇》再創演藝事業高峰，還讓她擁有「台灣濱崎步」、「B咖天后」等美名，親民的王彩樺也樂於在網上分享生活大小事，她近日就透露，很多人都說「彩樺姐妳素顏比較好看」，讓王彩樺直接曬52歲真面目，顏值讓人看傻眼。

王彩樺昨（25日）在網上發文透露，表示很多人都說「彩樺姐妳素顏比較好看」，於是她便曬出自拍照並反問「這張ok嗎」，52歲王彩樺膚質光滑、白皙透亮，臉上零細紋，保養有術的她沒讓歲月留痕跡，凍齡臉蛋超不科學。

王彩樺美照吸引郎祖筠留言：「都漂亮」，女星張文綺直呼：「美到無話可說」，林玟誼大讚：「不管怎麼樣都很ok」，網友也一直給予好評：「彩樺姐素顏看起來很年輕耶」、「本人更美，水水水」、「沒畫妝比較好看」、「素顏也太稚嫩了吧」。

還有人留言「女兒比較好看」，也釣出王彩樺回應「得分」，育有一對漂亮女兒的王彩樺，每回曬曬女兒都引發外界熱議，其中，18歲的大女兒黃于庭以出眾外型，被往受封「台版周子瑜」，還有人說她神似港星袁詠儀，王彩樺也透露，女兒已有有不少經紀公司、偶像劇及電影邀約，不過母女都認為，現階段顧好課業最重要。

(中時新聞網)