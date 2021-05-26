中國外交部網站26日消息，中國國務委員兼外長王毅25日應邀在北京以視訊方式出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動並發表演講時表示，中方認為，合作是中歐關係的大方向，雙方是夥伴而非對手。強調「中歐投資協定」高度互利，不是單方面的照顧和恩賜，而涉疆問題事關中國主權安全。中歐合作是大勢所趨，在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鉤，不符合歐方利益，也不可能長久。

王毅說，當前，圍繞中歐關係的定位有各種議論，雙方是競爭、對抗還是合作，彼此是對手、威脅還是夥伴？中方的立場是一貫和明確的，那就是始終從戰略高度看待中歐關係，始終認為合作是中歐關係的大方向和主基調，始終將歐方視為夥伴而非對手。

王毅強調，中方將一如既往堅定支援歐洲一體化進程，支援歐盟團結自強，加強戰略自主，在國際上發揮更大作用。中方也願同歐洲在相互尊重、互利共贏基礎上，拓展全方位合作，為中歐人民的福祉、為世界的和平與發展作出貢獻。

王毅強調，中歐投資協定高度互利，不是單方面的照顧和恩賜，而涉疆問題事關中國主權安全。歐方一些人將不同性質的問題任意掛鉤，把經貿問題政治化，這不可接受，也絕對行不通。中歐合作是大勢所趨，在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鉤，不符合歐方利益，也不可能長久。

(中時 )