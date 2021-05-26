大雅分局所屬各派出所均設置實聯制QR-code。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局所屬各派出所規畫民眾洽公區。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局所屬各派出所體諒不擅使用手機的長者，搭配手寫實聯制。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局所屬各派出所張貼政府最新防疫資訊。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

全國防疫三級警戒延長至6月14日，台中市大雅分局為宣導移工加強防疫，特別製作中、英、印、越、泰等多國語言文宣，前往轄內外籍移工較多的區域、宿舍等，以移工熟悉的母語標語進行宣導，提醒遵守防疫措施、勤洗手、戴口罩、勿多人聚集。

分局長賈立民表示，大雅、潭子地區工廠眾多，外籍移工不在少數，部分移工對中文不熟悉，為避免移工四處移動，發生聚集、戴口罩不落實等情況，特別製作多國語言文宣，持續派員宣導。防疫不分國籍，只要在台灣這片土地上，大家都要共同努力。

另大雅分局所屬大雅派出所、頭家派出所、馬岡派出所、潭北派出所、潭子分駐所均設置實聯制QR-code，並體諒不擅使用手機的長者，搭配手寫實聯制。此外，各所目前皆設有室外接待空間，門口也貼有防疫相關措施及預防等方法，讓民眾可一目了然獲得當前政府最新防疫資訊。

賈立民呼籲，民眾至派出所洽公時，除量測體溫、手部消毒及實聯制登記外，務必記得全程配戴口罩；並會有值班員警至門口接待空間為民眾服務；報案時，亦可依地面標線引導至因應防疫所設置的受理報案區，維護你我健康，須全民來配合。

賈立民強調，現在是防疫的關鍵時期，呼籲全民務必提高危機意識，配戴口罩、避免群聚，違者不聽勸導將依法開立通知單並移送衛生局裁罰3000元至1萬5000元罰鍰。

(中時 )