陳時中心疼警察辛勞 痛批不戴口罩、八大行業還偷營業

近期本土疫情升溫，警察同仁相繼傳出確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(25日)談到此事時，不禁哽咽。媒體人羅友志今(26日)在臉書說，「他(陳時中)想塑造不捨的慈悲為懷議題，扭轉頹勢，偏偏這些警消就是被你害慘最直接的一群」，因此他認為「這場哽咽秀，讓人笑話的只是黔驢技窮」。

陳時中25日表示，從疫情開始，每次疫情一有問題都是警察在處理，失聯的人警政協尋，八大行業要穩住也是靠警察，民眾不戴口罩也要警察捉，警察就是這樣子，風險很高，連口罩都要警察抓，這應該自己做好，八大行業還在開、偷偷開，他覺得這都會加重社會負擔。提到警察同仁染疫時，陳時中不禁哽咽，指「那些沒有好好做事情的要好好檢討」。

羅友志26日在臉書分析，「陳時中的眼淚，無效了，（這次新聞燒不起來）為什麼？『這場疫情，是人禍』我以為一般老百姓被大內宣到忠黨愛國認知；但是連同溫層無敵爆厚的指揮中心留言區，都開始出現『蔡英文永遠是對的』這七個字的時候，就代表你真的該道歉，而不是流眼淚！」

羅友志認為，陳時中疑似哽咽，是因為警察染疫，「他想塑造不捨的慈悲為懷議題，扭轉頹勢，偏偏這些警消就是被你害慘最直接的一群！要防護沒防護、要資源沒資源，又要做疫調，又要護送確診病患、開罰沒戴口罩！更扯的是你一句假訊息，我們做完衛生單位的事，還要幫你查案、移送人民法辦！」

另外，羅友志指出，全世界都盡量避免「人與人的連結」，「你一聲令下，我每天連結、連結、再連結，然後，為了做那麼多接觸，我染疫了，你在那邊給我哽咽，貓哭耗子假慈悲？少來這套！你，不懂警察的心情跟語言，這場哽咽秀，讓人笑話的只是黔驢技窮」。

對此有網友在羅友志貼文底下留言表示，「挖了一個洞給你跳，然後在洞旁邊流淚同情你」、「因為破口在民進黨身上，所以不能甩鍋，使用悲情戰術也會讓人想到都是民進黨害的」、「謝謝您為警察發聲，他們不需要眼淚，只要別被官當擋箭牌」；但也有人認為陳時中說的沒有錯。

(中時新聞網)