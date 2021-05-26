全國疫情確診人數居高不下，中央流行疫情指揮中心昨(25)日公布新北市新增154例本土案例，確診者的足跡主要涵蓋傳統市場、黃昏市集、大賣場及公園，有鑑於此，淡水區公所及淡水警分局於今(26)日一同前往傳統市場，針對人潮聚集的攤集區，宣導防疫措施及管制人流。

新北市疫情持續升溫，傳統市場採買人潮眾多，易成為疫情傳播的溫床，今(26)日上午8時淡水警分局配合淡水區長巫宗仁於清水街及中山路129巷攤集區實施宣導及呼籲民眾與攤商落實防疫措施，另外也派遣4名戴口罩、護目鏡及手套的員警，配合在中正路8巷口、中山路129巷及中山路、清水街口市場等人潮較多的集合攤販區執行稽查，落實量測額溫、實名制登記、強制戴口罩、酒精消毒及保持社交距離，不讓市場成為防疫的破口。

淡水區長巫宗仁表示，感謝淡水警分局員警協助我們在傳統市場、晚市做人流管制、實名制、戴口罩、量體溫等防疫宣導，希望藉此擴大深入市場的宣導，能提醒民眾配合做好相關防疫措施，保障大家的安全。

淡水警分局長黃南山表示，今天配合區公所執行市府政策到傳統市場防疫稽查及宣導，希望民眾與攤商配合於市場出入口量測體溫、全程佩戴口罩等防疫政策，齊心抗疫渡過難關。

(中時 )