硬碟廠希捷科技(Seagate Technology)今宣布推出全新Seagate One Touch SSD，其具備與NVMe並駕齊驅的效能，One Touch SSD循序讀/寫速度最高可達 1,030MB/s1，並提供多達2TB的儲存空間，不論是管理或傳輸重要檔案，都能透過這款最佳化的高效能外接式硬碟完成。One Touch SSD相容於Windows與Mac，且一開箱即具備USB相容性(exFAT格式)。這款硬碟採用USB 3.2 Gen 2 USB-C技術，相容於USB-C及USB 3.0電腦，並隨附這兩種連接線。

同時，One Touch SSD也與Android行動裝置相容，Seagate Mobile Touch應用程式可協助備份影片、相片和檔案，釋出更多空間。另外，Seagate One Touch SSD還具備高達2公尺的防摔防撞能力，適合經常出門在外的使用者。Seagate One Touch SSD分別提供500GB、1TB及2TB的容量選擇，5月28日起在全台Seagate特定經銷通路販售。希捷科技是全球主要的硬碟廠商之一，於1979年在美國加州成立，現時在開曼群島註冊。希捷的主要產品包括桌面硬碟、企業用硬碟、筆記型電腦硬碟和微型硬碟，它的第一個硬碟產品容量是5MB。在2006年5月，希捷科技收購了另一間硬碟廠商邁拓公司（Maxtor）。

(時報資訊)