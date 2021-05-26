蔡政府拒批准陸疫苗 國台辦：陸疫苗WHO認可 只需要回答「要還是不要」

大陸方面表示願意幫助台灣盡快戰勝疫情，呼籲民進黨當局應以實際行動去除「人為障礙」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮解釋，陳時中利用不同藉口阻止台灣民眾獲取大陸疫苗，是大陸疫苗輸台的最大政治障礙，更是對廣大台灣民眾盡快擺脫疫情困擾的最大政治障礙，受害者是廣大台灣民眾。

大陸國台辦今天上午召開例行記者會，朱鳳蓮表示，面對疫情防控，現在大家都有一個共識，就是通過疫苗的普遍接種，可以大幅度降低新冠肺炎的嚴重程度和病死率，明顯降低疾病的危害性。

「截至5月24日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗5.27億劑次。台灣地區有近半民眾願意接種合格疫苗，包括大陸疫苗。」朱鳳蓮表示，「然而，台防疫部門負責人利用不同藉口阻止台灣同胞獲取大陸疫苗，這是大陸疫苗輸台的最大政治障礙，更是對廣大台胞盡快擺脫疫情困擾的最大政治障礙，受害者是廣大台胞。」

針對疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果上海復星有心要賣疫苗給台灣，就向台灣申請「藥證」。朱鳳蓮表示，復星醫藥集團已經表示有意願將其代理的德國BioNTech公司的mRNA新冠疫苗服務於台灣民眾，並表示去年以來就通過多個渠道一直在積極推進向台灣地區提供這款疫苗。

朱鳳蓮表示，國台辦樂見上海復星醫藥集團願意將疫苗服務於台灣同胞，也願意盡最大努力為台灣同胞應對疫情提供幫助。涉及到技術上、程序上的具體事宜，建議記者可以直接詢問復星集團。

(中時 )