對於全國金融業同業工會總會的發函，銀行局25日看似給出解方，但還是禁止銀行業者在疫情重災區關閉部分據點，消息傳出之後銀行業者私下炮聲隆隆，直以「恐龍」來形容銀行局決策，但礙於怕銀行局拿監理機關對多項業務的准駁權限找業者「算帳」，因此只能「敢怒不敢言」，就有不具名的銀行高層痛批：「連警察局都可因為警員染疫而先關閉派出所作清消了，為何疫情熱區的分行不能暫時停止營業作徹底清消！？」

這位銀行高層直接引述數據指出，目前數位通路（包括網銀、APP、ATM、call center等）的交易筆數已經是總交易筆數的70％，臨櫃業務逐年縮減，應該趁這機會改變客戶習慣才對，話鋒一轉，高層繼續不滿形容：「銀行局就是一群生存在數位時代的恐龍！」

此外，全金聯批評，要達到營運不中斷的目標，尤其是在重疫區，真的不用全部分行都開，例如鄰近二家分行，留一家服務即可，同樣可達到銀行整體的「服務不中斷」效果。全金聯在行文金管會的同時，也同時將行文發副本給主掌全體勞工權益的勞動部，銀行員也是勞工，金管會的作法是否有違金融業員工就業安全的保障，後續勞動部會否為這群在金融業最前線的基層員工出面，也引業界高度矚目。

銀行業者一片罵聲連連，痛批金管會官僚作風，任何銀行連其中一家分行據點都不能關門，這種方式對主管機關而言「最簡單」，但卻陷基層銀行員於水深火熱當中。一位國銀主管無奈指出：「每天開門作生意，到底有多少上門的客人不是來辦事，只是來吹冷氣、看報紙？」但銀行員卻因為金管會的「禁令」，被逼不不留在重疫區的分行「虛耗」。

某位不具名的銀行高層就質疑：「警察局都可以關門了，銀行業為何不行？」這位銀行高層指出，目前已經有警察局的員警染疫而關閉派出所作清消：「為什麼熱區的分行不能暫時停止營業做徹底清消？」這位高層進而指出，即使暫停營業，客戶服務也不會中斷，因為客戶可分流到其他較安全的分行，甚至可趁這機會將以前在某些客層推不動的數位通路服務，現在可以強力推動到這些客層。

全金聯代表全體銀行業工會向金管會陳情，所提出的四大建議，關閉疫區的分行可說迫切性最高。據了解，全金聯所受理的陳情裡，甚至曾有某家民營銀行的分行因為員工染疫，導致原本分行人員全部都不能上班，此時卻因為金管會要求「分行不能停業」的禁令，因此硬是逼著多個其他分行的行員，前來染疫分行支援，這些支援的行員每個都擔驚受怕。

(工商 )