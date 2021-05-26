台灣本土突破4千例確診，國內暫停一般民眾自費接種疫苗，但有網友分享，美國好市多藥局可打疫苗，只要超過12歲就可以打，而且還有3種疫苗可選擇，不過輝瑞疫苗僅給12-17歲的人接種、莫德納和嬌生疫苗則授權給18歲以上的成人使用，引起網友熱烈討論，台灣可以跟進嗎？

一名網友昨在PTT上發文分享，美國好市多可以打新冠肺炎疫苗，在網站公告中可見，好市多的藥房中提供新冠肺炎疫苗，所有年滿12歲的人都可以接種，不過，輝瑞疫苗僅授權給12-17歲的人施打、莫德納和嬌生疫苗則授權給18歲以上的人用。讓原PO看了羨慕直呼，我也好想打喔！

美國連好市多都可以打疫苗的消息曝光，引發網友討論，「台灣好市多什麼時候跟上」、「 美國只要是人就能打」、「好市多如果能進口疫苗肯定賺翻」、「雙北有錢人可考慮逃到美國，順便玩1個月」、「反觀台灣」、「美國一堆企業都贊助民眾衝施打率」、「拜託開放台灣好市多打疫苗」、「救救台灣」、「好羨慕，我也想打。」

國民黨黨主席江啟臣也在臉書分享此訊息，美國友人傳來一張照片，美國已開始在大賣場施打疫苗的照片，真是讓人看了感慨良多。

(中時新聞網)