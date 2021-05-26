離岸人民幣匯率25日兌美元一舉突破6.4元，創下2018年6月以來新高，直到26日上午11點也仍維持在6.3959價位，並引起市場對匯率話題的關注討論。大陸業內人士分析，除美元貶值因素外，近期人民幣匯率升值也得到經濟穩定恢復、貿易盈餘走高、跨境資本流入等支持，研判人民幣匯率短期可能進一步走高，但不會改變雙向波動的總體運行格局。

根據《中國證券報》報導，統計相比4月初低點，最近不到兩個月時間，離岸人民幣匯率升值超過1800點，幅度接近3％。

實際上，從今年以來，離岸人民幣對美元匯率4度向6.4元關口發起挑戰。第一、二次發生在2021年初，曾連續兩日大幅升值、一度逼近6.41元，此後轉為盤整；2月再捲土重來最高來到6.4011元，但隨即陷入一輪持續1個半月的貶值。

第三次則在5月上旬，憑藉5月6日、7日的連續升值，離岸人民幣匯率一舉收復稍早貶幅，但還是在6.4元關口前折返。第4次正是眼下正上演。從5月24日開始，離岸人民幣匯率升值再次提速，並在25日突破6.4元關卡。

觀察這波起漲，在國際金融問題專家趙慶明看來，美元指數走弱是主要原因；民生銀行首席研究員溫彬認為，大陸經濟穩步回升、外貿盈餘較大，加上資本項目繼續流入，都是支持人民幣匯率有較好表現的原因。

(旺報 )