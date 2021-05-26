陽明山仰德大道4年前發生混凝土泵浦車衝撞對向車道釀成4死意外，車輛所有的信詠工程行負責人陳美蘭、維修技工盧志宏被控業務過失致死罪，士林地院24日宣判，依過失致死罪判處陳美蘭有期徒刑4年2月、盧志宏有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

陳美蘭開庭均否認犯罪，並稱車輛是否要維修，都交給因事故死亡的司機阮英貴，她自己也不會開車，也不知道車輛超重、沒有手煞車，而傳動軸脫落，導致沒有引擎煞車釀禍，陳則推給盧志宏，並稱從父親那一輩開始，都由盧的父親維修，從不曾議價或砍價，傷者陳志豪則稱，陳美蘭為了省錢才會去盧志宏的材料行維修，如果陳美蘭不負責，還會有第2次、第3次的悲劇。

陳美蘭的辯護人稱，已經與9成死傷者達成和解，且已給付完畢，其中死者翁竟期的母親沈滿、傷者陳志豪等3人未達成和解，翁母更當庭痛斥談和解過程，竟說多10萬給妳，痛斥陳美蘭沒誠意「我孩子的命不是這樣算！」

(中時 )