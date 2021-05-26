近期本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次呼籲，民眾非必要不要出門，路上人車空蕩蕩，衝擊計程車駕駛生計，有計程車駕駛無奈表示，排班「4小時只載2個人」，且大多都是趕往醫院，希望中央能比照去年發放津貼補助等措施。計程車客運商業同業公會全國聯合會提出三大訴求，包括薪資補貼1萬元、油料及充電費補貼每月2000元及融資展延利息補貼，並盼讓計程車駕駛優先施打疫苗。

全國疫情警戒升三級，各級產業飽受衝擊、基層首當其衝，邱臣遠今與中華民國計程車客運商業同業公會全國聯合會、計程車駕駛等人舉行線上記者會，要求行政院儘速盤點紓困4.0措施，確保涵蓋各基層產業，包含計程車業、有工作無保險者、餐飲業、旅遊業等，同時加強第一線防疫警消人員補貼。

黃姓計程車駕駛指出，疫情警戒升三級後，路上幾乎載不到客人，排班4小時頂多載2個人，且多半是要趕往醫院，為了生計只好冒染疫風險去載，去年政府曾經針對計程車駕駛發放3萬元補貼，那時勉強還能有收入，如今，卻是幾無收入，政府又無相關措施照顧計程車駕駛，生活艱苦，不知何去何從。

計程車客運商業同業公會全國聯合會監事召集人梁平良也說，疫情升級後，計程車業者營運收入一落千丈。計程車業急需「紓困4.0」，提出計程車駕駛人薪資補貼1萬元、油料及充電費補貼每月2000元及融資展延利息補貼等三大訴求，並優先讓計程車駕駛接種疫苗。

邱臣遠表示，除計程車業者希望比照去年，提供每月1萬、共3萬薪資補貼外，餐飲業、旅遊業、有工作無保險者收入也重挫，急需紓困，邱臣遠呼籲行政院將「有工作無加保者」優先納入紓困對象。

邱臣遠強調，今年疫情與去年爆發初期有所不同，必須要有長期抗戰的準備，明天立法院將朝野協商紓困特別條例修正案，至今卻尚未看到政府明確規畫追加特別院算用途，在疫情嚴峻的時刻，盼政府除部分延續去年措施外，也能盡快研議新制協助民眾紓困。

(中時 )