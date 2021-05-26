小米透過港交所發布公告，美國法院發布最終判決，解除美國國防部對小米的實體清單認定，這也代表美國企業或個人可以恢復對小米的投資，事實上5月11日雙方就已達成和解，國防部願意妥協，從那時起至今小米股價上漲13%。

川普政府時期加強打壓大陸企業的力道，將小米與其他43家企業列入黑名單，今年1月，小米再被列入實體清單，認為其受到大陸軍方控制，美國企業或個人不得進行投資。

小米對此提出抗議，並向美國聯邦法院提出訴訟，3月份初步調查結果出爐，法院以程序存在嚴重瑕疵暫停實體清單對小米的限制，5月11日國防部與小米就實體清單訴訟發布報告，雙方已同意和平解決訴訟案。

新浪財經報導，小米集團公布美國法院的最終判決，解除國防部對小米的實體清單限制，美國投資者將可恢復持有小米股票，全球第2大指數編製公司富時羅素FTSE Russell日前已將小米重新納入旗下指數。

小米恢復自由身，讓董事長雷軍相當振奮，發聲明表示，「小米是一家開放、透明、股票公開交易及獨立經營的公司，我們會持之以恆的努力，為用戶提供更值得信賴的產品與服務。」

此消息激勵小米股價上漲近2%，暫報27.85港幣，而從5月中雙方達成和解的消息後，小米股價已上漲13%。

(中時新聞網)