雲林縣長張麗善（右二）與斗南鎮長沈暉勛慰問檢疫人員辛勞。（周麗蘭攝）

雲林縣衛生設計簡易的「快篩行動車」，一輛廂型車載防疫物資，以塑膠布、鐵架圍出一個阻隔空間，加一張桌子做測試，今（26日）、明天、後天在斗六與斗南火車站擺設，接受下車旅客快篩。（周麗蘭攝）

雲林縣新冠肺炎確診已累計7例，多數被雙北親戚感染，雲林縣衛生設計簡易的「快篩行動車」，一輛廂型車載防疫物資，以塑膠布、鐵架圍出一個阻隔空間，加一張桌子做測試，今（26日）、明天、後天在斗六與斗南火車站擺設，接受下車旅客快篩。

縣長張麗善表示，壓克力板現在缺貨，須等2至3周才有，衛生局同仁想出簡易搭設的方法，不用壓克力板，改用透明塑膠布當隔板，只要在通風的處所，就能確保隔離受篩者與篩檢者，好不好看其次。

這幾天高溫，基層醫護穿隔離衣做熱點快篩包得密不透風，很多人中暑，張麗善說，因快篩站不能用電風扇，又必須在空曠之處，只能搬冰塊放一旁幫醫護人員散熱，真的非常辛苦。

雲林縣衛生局的「快篩行動車」26日、27日、28日早上9點到下午3點在斗六火車站、斗南火車站接受快篩，張麗善表示，希望從台北、新北、宜蘭、台中、彰化等熱區回到雲林縣的鄉親都能主動快篩，以確保社區安全。

至於搭高鐵返鄉的民眾，周一至周五上班時間可到台大虎尾院區快篩。

因應全國三級警戒延長，斗六、斗南火車站的快篩車服務到可能延長到本周六、日，雲林高鐵站外也設置一站，但人力問題有賴解決。

雲林縣衛生局從23日到昨（25日）在林內、西螺、元長、東勢做熱區快篩計612人，全部都是陰性。今日在麥寮鄉三盛村福安宮、褒忠鄉新湖村集會快篩，歡迎有疑慮民眾篩檢，其中六輕廠出入人數眾多且交流複雜，麥寮場的篩劑額度無上限。

(中時 )