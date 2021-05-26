全球新冠肺炎疫情延燒，已有不少國家遭受變種病毒的入侵，其中最常見的是英國變異株，在6大洲都是主流，不過令專家擔憂的是，目前印度變異株也開始往全球入侵，在大洋洲、非洲、亞洲和少部分的歐洲都有發現。由於傳播力強，加上疫苗對印度株的效果有限，專家憂釀全球大流行，呼籲台灣要提前部署，強烈注意。

台大公衛學院今舉辦新冠肺炎科學防疫線上直播，由教授陳秀熙、校友任小萱、范僑芸、古玫生一同分析全球疫情現況。陳秀熙表示，全球變種病毒走的速度非常快，其中最多的是英國株，在歐洲佔75％、北美洲佔60％、亞洲49％、大洋洲48％、非洲35％、南美洲31％。雖然南美洲佔比較少，不過南美洲卻有巴西變異株，佔25％。

陳秀熙表示，值得注意的是，全世界除了英國株主宰變異、巴西株在南美洲之外，印度株也慢慢在在大洋洲、非洲、亞洲和少部分的歐洲，開始有入侵現象。目前印度株在大洋洲佔比為31％、亞洲為26％、非洲為12％、歐洲為7％、北美洲為5％、南美洲為3％。雖然目前歐洲、北美洲都在10％以下，但這是因為現階段的境外管制仍然嚴格，解封後的影響是否擴大，是需要注意的。

以英國波爾頓為例，由於AZ疫苗接種後發揮作用，當地的疫情先前有下降趨勢，但是最近受到印度株的影響，流行曲線又開始上升，這顯示了AZ疫苗對印度株的效果是個挑戰。另在鄰近台灣的日本東京，也同樣受到印度株的影響，導致當地的疫情雪上加霜。

陳秀熙表示，印度株傳播力非常強，隨著印度著往其他洲入侵，全球接下來會不會重新開始印度株的大流行，是令他擔憂的。面對印度株，台灣必須提前部署，針對病毒基因作分析。除了境外管制，對於印度株的擴散，也需要強烈注意。

(中時 )