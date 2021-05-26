台東關山慈濟醫院啟動遠距診療，並呼籲民眾疫調務必誠實。（關山慈濟醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東關山慈濟醫院指出，近期發進醫師進行疫調時，民眾刻意隱瞞實情，呼籲民眾務必誠實接受疫調。此外，院內所有門診皆提供「門診遠距醫療」服務，讓居家檢疫、居家隔離或者有需要的門診病人，不必外出也能夠安心看診。

關山慈濟醫院急診室護理長邱玉涵指出，近期遊客減少，但從外地返鄉就醫的人增加了，並且發現有民眾擔心被通報隔離，當醫師在做風險評估時，選擇刻意隱瞞實情，甚至連搭乘何種交通工具及返鄉日期，都不太敢作答。

關山慈濟醫院表示，疫情嚴峻，全台進入3級警戒，台東也不再是零確診，請民眾就醫時，務必誠實回答TOCC問卷並詳述症狀，若非必要盡量不要前往醫療院所，務必將醫療資源優先讓給真正需要的人使用，可以避免進入高風險場所，減少染疫機會。

隨著本土案例的增加，每日至關山慈濟醫院採檢人數也跟著攀升，醫護耐著高溫，待在戶外篩檢站，還必須層層穿上悶熱的隔離裝備，一穿最少至少8個小時；邱玉涵苦笑說著：「我的衣服每天都是濕了又乾，乾了又濕。」即便如此，在這疫情嚴峻緊張的環境下，所有醫護、軍警義消、第一線人員仍不眠不休，努力為大家守住這場戰役。

而院內所有門診亦提供「門診遠距醫療」服務，讓居家檢疫、居家隔離，或者有需要的門診病人，不必外出也能夠安心看診，如有需要可來電洽詢社服窗口進行預約。

關山慈院為降低民眾出入醫院感染風險，目前僅開放每周二、三、五下午3點至5點，提供慢性處方箋領取服務，請民眾統一將處方箋及健保卡繳交入口工作人員，由專人批價領取。

(中時 )