新冠肺炎疫情再起，網路上日前瘋傳一段揪心影片，馬來西亞一名老婦不幸染疫，在醫院救治3週後病逝，膝下兒女只能透過視訊隔空相見，令人心酸的是，視訊過程中，老婦突然闔眼，讓所有家屬在鏡頭前崩潰哭求「媽媽，妳睜開眼睛，快醒來！」

根據馬來西亞《中國報》報導，該名老婦在雪州首府莎阿南（Shah Alam）住院治療，由於醫院不允許家屬探病，醫護人員眼見老婦病重，加上血氧過低，擔心她恐無法與家人道別，便主動幫她撥打視訊電話聯繫家屬，不料視訊到一半，老婦突然在鏡頭前闔眼，儘管當下老婦並非真的離世，但她已經虛弱到難以睜開雙眼。

在這段長達1分鐘37秒的影片中可見，至少8名家屬因為無法親自到院探病，只能隔空和老母親透過鏡頭做最後道別，尤其是眾人眼見母親虛弱的闔上眼睛時，悲傷情緒達到最高點，忍不住放聲痛哭，更有一名女兒隔空哭喊，「媽媽，妳睜開眼睛，快醒來！說句哈囉。」

事後老婦人的女婿在社群媒體PO文表示，岳母於本月24日清晨4時45分，在莎阿南醫院因新冠肺炎病逝，她先前感染COVID-19後呼吸急促，需要氧氣支持，在重症病房住院3週，「而確診源頭是我太太的姐姐，她曾拜訪過岳母，並親吻了岳母的手，也有近距離聊天，之後檢測確診，岳母也染疫，僅撐3週就離開了，大家千萬要小心。」

(中時新聞網)