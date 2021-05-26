中央流行疫情指揮中心25日宣布全國三級警戒延長至6月14日，台中市府指出，5月13日已重啟1樓中庭各機關聯合洽公區，台灣大道市政大樓文心樓及陽明市政大樓2樓以上，與台灣大道市政大樓惠中樓整棟，僅限市府市政大樓所屬員工進出，辦公室空間採取分倉分流，並加嚴預防性大樓公共空間消毒工作，嚴防破口。

市府場館延長閉館時間至6月14日，包括文化局所屬文化場館及圖書館等52處館舍、客委會所屬東勢客家文化園區及土牛客家文化館、原民會所屬原住民族文化館等。

2021谷關七雄登山活動自5月18日起至6月14日止暫停辦理，活動時間並延長至11月21日；2021大安沙雕音樂季取消辦理；原定5月25日舉辦的豐原好宅遞補招租看屋活動，因疫情延後，延後日期未定；勞動基準法令宣導會原訂6月9日舉辦，暫定延後辦理；勞資爭議調解(委員)會議延長至6月14日後召開。

原住民族部落大學課程、文化局所屬文化場館及圖書館研習班等，均停課至6月14日；職業訓練班(含失業者職訓、照顧服務員訓練及短訓暨技能認證訓練)、勞工大學均延課至6月14日之後，視疫情狀況，再行公告延課期程。

為加強防疫，衛生局C據點長照站、失智社區服務據點、家庭照顧者支持服務據點、日照服務、機構喘息服務、家庭托顧服務等社區式服務等部分長期照顧服務持續暫停服務；另交通接送、居家喘息、送餐、輔具、護理之家、居家失能個案家庭醫師照護等服務則持續提供。

(中時 )