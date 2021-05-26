全台三級警戒延長到6/14，多數企業已實施分流上班或異地在家辦公，加上飯店住房率大幅降低，在全台各地共有6間設計旅店的承億文旅集團，推出「近鄉個人隱居」長住專案，每日999元起入住標準雙人房；針對分流上班族提供「日租辦公室」專案，自早上8點到下午6點每房每日800元起，讓上班族維持不跨區的定點健康通勤新生活。

承億文旅集團創辦人戴俊郎觀察指出，雖政府已從「一人一戶」放寬到「一人一室」，但不少異地工作的上班族住在多人分租的家庭式雅房，除需共用衛浴及公共空間外，若遇上同居者需自主健康管理或居家檢疫，在家無法滿足一人一室、又遇上當地檢疫所不足，或因在家鬆懈警惕而拿下口罩的情況下，反而有群聚風險。

為盡力協助解決此問題，承億文旅集團推出「近鄉個人隱居」長住專案，連住7日以上可享平假日同價999元起入住旗下飯店雙人房，入住人需在入住前完成出示政府推動的全民社交距離APP並回答近期台灣移動史，入住後也須配合飯店每日量測體溫及遵守相關防疫措施，包含不在大廳停留，早餐改以餐盒來提供等。

承億文旅集團強調，目前旗下所有飯店，包括淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、嘉義商旅、墾丁雅客小半島及花蓮山知道，皆以最嚴格的標準來防疫，所有公共休閒設施如泳池、遊戲室皆暫停開放，每日定時定點酒精消毒，各館續住客房也以間隔、分樓方式來安排。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，推出近鄉隱居長住專案，主因是飯店近期接到不少詢問電話，客人表示家人自外返鄉需隔離自主管理，因此自己預計提前出來住飯店，把日用品充足的住家留給家人隔離用。大部分的詢問電話都是因為家裡是公寓或共用空間多的雅房，為維持安全社交距離因此家裡協商分開居住。

承億文旅也針對需分流上班的辦公族推出「日租辦公專案」，以每房為單位，提供上班族自早上8點到下午6點的良好工作場所。簡巧珊說，這個專案是因應疫情下，許多公司採分流制上班而有辦公場所租借的需求。

為配合防疫，承億文旅嚴格限制每間日租辦公室除採實聯制及固定使用人進出外，每日須配合早、中、午共三次的體溫測量。承億文旅希望藉由每人每室獨立辦公的專案，為原本跨域跨縣的通勤族，打造最小移動距離的定點健康通勤。

此外，因應餐廳全面禁止內用，承億文旅旗下「微風岸港式飲茶餐廳」，即日起推出外帶港點全面8折及各式優惠組合套餐，居家防疫也能享有美味的港式料理。

(工商 )