避群聚，疫情指揮中心副指官陳宗彥26日指出，內政部民政司和22縣市民政單位達成共識，各宗教場所的防疫規定，將同步延長至6月14日，各縣市也應暫停公祭，只限家祭，防疫期間歷經喪親之痛，籲民眾諒解。

陳宗彥也特別針對警消施打疫苗順位提出說明。他說，全國員警有7萬8千多人，由於員警在執勤類別上也有不同，因此在列施打順位上，員警是分屬第一類、第二類與第五類。第一、二類的員警都是實際執行包括像集中檢疫場所，還有在地方上從事第一線防疫工作的人員。

陳宗彥指出，依照當時的疫情所函報列冊的的員警有3萬9千多人，這些同仁也都在這次施打的順位裡，至於列在第五類的3萬7千多人，警政署已經特別與各縣市討論，重新因應疫情的趨勢，應就實際從事防疫工作的人員，進行調整。

陳宗彥指出，目前全國的消防人員有1萬6千人，外勤的人員有1萬3千多人，消防人員是列在第一類從事防疫第一線工作的人員，列冊的人員有1萬人千多人，所以，絕大部分從事防疫的警消人員是列在第一、二類名冊裡。

(工商 )