新冠疫情持續暴發，重災區台北市已成立台灣版方艙醫院，新北市也在評估設置，台南市議會國民黨團26日要求台南市政府超前部署方艙醫院，並串連地方首長籌組聯盟自行購買疫苗救市民。

國民黨團書記長李中岑、蔡淑惠、方一峰、李鎮國、蔡育輝指出，國人現在共同的敵人是新冠病毒，台南市累計至今已有18例確診個案，如今員林養生館傳出疫情，市府也應注意萬華茶室女是否往南轉移陣地？在疫情已經擋不住的關頭下，防疫與治疫就該齊頭並進。

黨團說，鑑於民調大力支持方艙醫院，新北市和台北市政府也已學習國外經驗，輕症將在方艙醫院治療，醫院留給中重症患者；台南市也應超前部屬方艙醫院，讓新冠患者都能獲得分級分流妥適的治療。

黨團強調，既然面對可怕多變的新冠病毒只有施打疫苗才能緩解，金門要申請自購疫苗，南投也要跟大陸採購德國BNT輝瑞疫苗，請黃偉哲串連地方首長自購疫苗，台南人民的命台南人自己救。

(中時 )