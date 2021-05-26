【旅奇傳媒/記者-王政】位於台中新社的明月居茶花山莊，號稱為全台最大茶花園，佔地約2公頃，這裡視野遼闊，可以遠眺景致壯麗、翠峰環繞的新社山城，也可以近看山莊裡面的花草、綠草老樹，都如同一幅優美的畫作，搭配上山風徐徐拂面，有種置身於人間仙境的感受。

山莊內種植茶花多達4～5萬棵之眾，從初長成的茶花樹苗到數百年的茶花樹皆有，其中園中最大的一棵600歲茶樹，更被視作鎮店之寶。此外，明月居茶花山莊中還有百年的茄苳樹及落羽松等大樹，整個園區綠意盎然令人心曠神怡，尤其每逢11月到隔年3月茶花綻放的期間，更是繽紛多彩，美不勝收。

而明月居茶花山莊不僅僅只有茶花收藏，老闆黃春隆除了愛花如癡，種植養護整座園區的茶花之外，更喜好收藏古董文物，其中最讓人驚豔的，是他從30～40年前便陸續收購來自大陸四川的三星堆出土文物，其所擁有的數量甚至超越中國大陸，加上唐代汝窯等多樣的收藏，可說到了令人瞠目結舌的地步。

打造圓夢展廳 近距離欣賞三星堆文物

三星堆是中國大陸西南地區的青銅時代遺址，位於四川廣漢南興鎮，自1929年被一位老農民發現之後，便陸續挖掘出許多祭祀坑，坑內大多埋放玉石器和青銅器。出土的文物包括大量青銅器、玉石器、象牙、貝、陶器和金器等，金器中的金杖和金面罩製作精美，青銅器除罍、尊、盤、戈外，還有大小人頭像、立人像、爬龍柱形器和銅鳥、銅鹿等。

其中，青銅人頭像形象誇張，立人像連座高2.62公尺，大眼直鼻，方頤大耳，戴冠，穿左衽長袍，佩腳鐲，充滿著神秘的色彩，據考古學家研究這些文物屬於3,000～5,000年前，三星堆文化來自何方？三星堆人究竟是何方民族？古蜀國是如何誕生又如何消失？大量的青銅器祭祀品意味著什麼?如今仍是歷史的謎團。

若是想要瞭解三星堆文化，現在不需遠飛四川，到明月居一樓的博物館便可一窺究竟，這裡規劃了藝品區、古物博物館，展出三星堆古文物，數百件青銅器、價值逾億元，媲美故宮博物院收藏。

走進茶莊感受茶花環抱 恍若置身人間仙境

在明月居茶花山莊這個全台最大茶花園中，您可以盡情飽覽多達50,000株的茶花，每到秋冬之際，便是茶花的綻放季節，此時各色茶花爭奇鬥豔，純白、紅色、桃紅色、金黃色等色彩豐富，加上因為品種不同多達上千種，造就各類花型各異，舉凡牡丹型、玫瑰型、單瓣型，讓人目不暇給。茶花山莊的茶花除了供人欣賞，也常有愛茶花的朋友前來購買。

當您走進2樓茶花走廊，能發現一旁的玻璃牆上點綴著各式茶詩，搭配周遭的茶花海，走在其中頗覺風雅。明月居除了整園茶花及博物館，這裡還有中餐廳及西餐廳，養心殿提供精緻富創意的懷石料理及下午茶，明月廳則提供中式團體合菜，適合大宴小酌。在美麗的茶花園中欣賞茶花並遙想人類的起源與古代文明，充滿著感性與知性。餓了，還可享受美食料理，可以說從視覺、觸覺、味覺、嗅覺，都獲得極致的饗宴。

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(中時新聞網)