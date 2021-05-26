中央流行疫情指揮中心昨(25)日宣布全國三級警戒延長至6月14日，台中市府配合延長各項防疫措施，多處旅遊場域、服務設施也暫停開放至6月14日，包括「自行車道及登山步道」東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、大肚萬里長城登山步道、烏日知高圳登山步道、潭子新田登山步道、龍井竹坑南寮登山步道，「風景區」大坑12條登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、大安濱海樂園(含沙灘區)，「旅服中心」台鐵台中站、高鐵台中站、台中航空站、石岡、大甲鐵砧山，還有谷關溫泉廣場泡腳池、草悟廣場富地市集。

旅宿業暫停營業的附屬場域，包括俱樂部、酒吧、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、夜總會、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施的美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似室內場域。

建設局轄管公園、綠地、兒童遊樂場、園道、廣場及綠帶附屬運動場所、體健設施、兒童遊戲設施、涼亭及類似休閒遊樂設施與場域，也配合延長暫時關閉至6月14日。

休閒娛樂場所，包括保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、游泳池、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所；高爾夫球場業、競技及休閒體育場館、運動訓練業，如球類場館、溜冰場、韻律瑜珈教室、運動訓練班、高爾夫球場（含練習場）及其他各類型運動場館，均暫時關閉至6月14日。

新聞局轄管台中市電影片映演場所及MTV、Livehouse等音樂展演空間，先前已公告自5月19日起至5月28日暫停營業，配合中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長，昨日已再次公告該等電影片映演場所暫停營業延長至6月14日；另新聞局轄管中樓市政願景館也配合防疫延長關閉至6月14日。

(中時 )