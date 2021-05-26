南投縣長林明溱希望向大陸代理商上海復星購買30萬劑德國輝瑞BNT疫苗，昨日向中央喊話盼望開放，指揮中心發言人莊人祥回應，進口BNT疫苗必須照正常程序，透過藥廠向食藥署申請藥物許可證，不是只有發文在媒體放話。南投縣政府今天上午9時正式發電子公文給中央流行疫情指揮中心，建請同意開放縣市政府購買上海復星代理的國輝瑞BNT疫苗。

南投縣長林明溱呼籲中央開放地方政府採購疫苗，將預計動用2500萬預備金，購買30萬劑，由上海復星代理的德國BNT輝瑞疫苗，讓縣內高風險的縣民優先施打；中央流行疫情指揮中心回應需依照程序申請，不是只有發文在媒體放話

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疫情指揮中心發言人莊人祥指出，「因為從國外進口應該要有藥廠去進口藥證，目前並沒有看到有人來申請藥證，想要申請的話就趕快進行。」

南投縣政府今天上午已發電子公文給中央流行疫情指揮中心。（民眾提供／陳世宗南投傳真）

南投縣長林明溱今天上午9時，正式發文給「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」等單位，強調「鑒於COVID-19疫情已發生社區感染，民眾及需施打疫苗以提升免疫力，建請貴中心同意開放縣市政府購買上海復星醫藥（集團）股份有限公司代理之Pfizer-BioNTech COVID-19疫苗，供民眾施打。」

想買輝瑞疫苗遭批光放話 南投縣府今早急發文給指揮中心

(中時 )