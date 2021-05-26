全台三級警戒延長至6月14日，日前才被台北市議員點名人潮密集的木新市場周邊，經里長連日苦勸，近200攤攤販決定今起「自主停業」20天，清空市場周邊，避免民眾群聚。當地街道今天下午也要執行大消毒，落實防疫。

位在台北市文山區的木新市場，雖然是公有市場，但周邊聚集1、200攤攤販，是當地居民採買日常飲食、生活必需品的集散中心。日前市議員王欣儀指出，北市升級三級以來，市場「外攤」每天人擠人，她不斷接獲民眾反映，甚至有的攤商還會把口罩拿下來，或老人家不配合戴口罩等情況。

「住這附近都是認識幾十年的老鄰居，平常喜歡出來串門子，很多人有時候又忘記戴口罩，講了很多次都沒用。」樟文里里長林淑珠接受《中時新聞網》電話訪問時表示，她苦勸很久，終於說服攤販們配合防疫政策先停業，「我跟他們說，休息兩三個禮拜，換更長遠的將來，很高興大家都有聽進去。」

林淑珠不諱言，疫情爆發後，文山區沒多久就成為台北市12行政區中，確診數僅次於萬華的地方。木新市場周邊攤販多，長輩們也不懂實聯制，有的不會掃QR Code、有的不識字，真的很擔心成為防疫破口。

她和一些熱心里民動之以情，好不容易說服攤販停業，立即向市府申請消毒。不過歸市場處管轄的木新市場仍有營業，她希望市府、自治會做好管理，盡早讓病毒在社區絕跡。

(中時新聞網)