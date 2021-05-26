大陸國家統計局近日公佈全大陸31省份前4月房地產開發投資情況，顯示2021年1到4月房地產投資的兩年平均增速為8.4％，遠遠高於基建投資、製造業投資、零售銷售，和出口一同成為中國經濟增長的最主要動力，也凸顯大陸房地產投資在監管政策收緊的情況下仍保持平穩增長，業內普遍認為年內仍有望保持韌性。

據人民網報導，從各省份房地產開發投資情況來看，今年1到4月大陸房地產投資累計值超過2000億元（人民幣，下同）的有廣東、江蘇、浙江、山東、四川、安徽、河南以及福建等8個省份。其中廣東、江蘇、浙江分別以4576.15億元、4483.13億元、3469.84億元的投資額排在前3位。

從投資累計增速來看，湖北、新疆、青海和內蒙古較上年同期的增速均超過50％，排在前4位。增速最低的分別為遼寧、河南、重慶。而31省份中也有16個省份的增速超過20％。

東吳證券分析師陶川認為，2021年第1季房地產投資能保持韌性回升，主要源於寬信用的宏觀環境，以及地產商繼續加大貸款之外的融資力道，研判房地產投資在年內仍有望保持韌性，預計2021年投資增速仍有望在7％左右。

(旺報 )