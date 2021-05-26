鴻海旗下封測廠訊芯-KY(6451)受惠產品多樣化轉型布局效益顯現，使2020年獲利逆勢穩健成長。展望2021年，公司看好5G發展、疫情趨緩及後疫情時代商機，對光纖收發模組、生物辨識模組及系統級封裝（SiP）3大產品線發展均有利，看好今年營運可望再創佳績。

訊芯股價1月初觸及152元的近1年高點後震盪拉回，12日下探88.3元、創去年4月初以來13月低點，隨後止跌穩步回升。今（26）日開高後上漲2.3％至111元，回升至近1月高點，早盤持穩盤上、維持約1％漲幅。三大法人持續偏多操作，本周迄今買超313張。

訊芯2020年合併營收48.49億元、年減15.58％，但毛利率32.59％、營益率19.83％雙登近7年高點。歸屬母公司稅後淨利7.24億元、年增達13.56％，每股盈餘（EPS）6.88元，亦雙創近4年高點。

訊芯董事長徐文一在營業報告書中指出，去年全球經濟受新冠肺炎疫情劇烈衝擊，訊芯上半年部分產品亦受衝擊，但公司及時調整經營方針降低影響，配合成功轉型產品多樣化布局成果良好，使整體經營績效及獲利表現仍維持穩健成長的上升趨勢。

徐文一認為，疫情亦促使科技發展加速，5G應用、遠距辦公、雲端商務、生技醫療等需求大增，推進與改變全球生活型態。展望今年，全球經濟產業逐漸復甦，人們亦漸適應「後疫情時代」新常態，疫苗問世則可望使疫情影響逐漸減弱。

訊芯首季合併營收10.72億元，季減23.88％、年增6.7％，毛利率36.05％、營益率18.43％，分創同期次高及近5年同期高點，歸屬母公司稅後淨利2.3億元，僅季減8.03％、年增達3.79倍，每股盈餘2.16元，雙創同期次高。

展望後市，徐文一指出5G建置及商用服務已是不可逆趨勢之一，IHS Markit預測至2035年將創造高達13.1兆美元的全球產值。隨著未來5G應用逐漸擴大，其內部模組對集成技術需求將更大，對訊芯擅長的SiP技術領域將是一大商機。

其次，感測器為大數據時代中數據蒐集的前端工程，Yole預估2025年3D感測市場規模2019～2025年均複合成長率（CAGR）將達20％、自50億美元擴大至150億美元。徐文一表示，訊芯為3D感測封裝技術先驅一員，3D感測封裝今年仍將是重要產品之一。

而網路應用發展持續成長及5G高速傳輸特性，使光纖收發模組需求逐年上升。徐文一表示，訊芯對高速光纖收模組已深耕多年，目前已具生產400G的高速光纖收發模組能力，預期今年高速光纖收發模組產品將持續為公司帶來可觀利益。

整體而言，徐文一表示，訊芯今年除了持續拓展原有各項專案外，受惠5G發展、疫情趨緩及「後疫情時代」商機，集團多元化產品均與5G息息相關，包括高速光纖收發模組、生物辨識模組及SiP感測器等皆極具潛力，相信今年營運可望帶來亮眼表現、再創佳績。

(時報資訊)