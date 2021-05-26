終端需求強勁，鋁電容廠—立隆(2472)訂單能見度已到年底，為避免客戶同一訂單重覆下單，立隆要求客戶訂單不得取消不得延後交貨，否則公司有權決定該訂單如何處理，不過目前尚無客戶取消訂單，立隆也樂觀看待今年營運，預估今年營收及獲利可望優於去年。

立隆近來積極調整產品結構，增加高附加價值的產品的出貨比重，以提升獲利能力，在5G及車用布局進入收割，以及工控、遠距生活需求穩定下，讓立隆業績自去年旺至今年，不僅今年第1季業績淡季不淡，訂單已排至年底。

由於去年下半年起，IC元件等缺料問題及上游銅等原物料價格飆漲困擾著電子供應鏈，市場擔心終端客戶重覆下單嚴重，為避免客戶同一訂單重覆下單，立隆已要求客戶訂單不得取消不拿，也不得延後交貨，立隆表示，此舉只是希望客戶能審慎下單，不過尚無客戶取消訂單，目前產能持續滿戴，可望一路旺至年底。

近期國際原物料價格持續上升，運輸成本也不斷提高，立隆(2472)及凱美(2375)等鋁電容廠陸續調漲產品價格，以反應成本增加。

另一個值得關注的是，大陸為了落實碳中和，內蒙古及廣東等地區用電吃緊，廠商擔心7月到8月用電高峰時限電區域可能擴大，進而對高壓鋁箔生產造成重大影響，在擴產不易下，鋁箔缺貨狀況恐再加劇。

受惠於客戶訂單強勁，立隆第1季稅後盈餘為1.99億元，年成長68.64%，每股盈餘為1.27元；累計前4月合併營收為29.4億元，年成長30.61%。

立隆表示，今年營運可望逐季攀高，雖然新台幣升值及原物料價格上漲不利毛利，全年獲利仍將優於去年。

(時報資訊)