新冠疫情不止下，現在已有聲音傳出，若取消7月東京奧運會，日本將會損失1.8兆日圓，約160億美元。不過，有經濟學家認為，如果日本還是堅持要舉辦東奧的話，屆時因新冠病毒疫情再度擴大，緊急狀態如再度啟動，造成日本社會的損失會比停辦，估計至少還要多上3.5倍。

日本野村綜合研究所（Nomura Research Institute）首席經濟學家，同時也是日本央行前董事會之一成員的木內登英（Takahide Kiuchi）26日指出，光是2020年春天時，日本的第一個全國性緊急狀態，社會就損失了6.4兆日圓，這還沒計入元月份的第二，與目前第三次的。

木內登英認為，若是日本政府執意要讓東奧復賽，萬一新冠病毒又擴大的話，勢必又會進入新一輪的緊急狀態。屆時，對日本經濟上的損失會將更大。

目前看來，東京奧運停辦的金損，相當於2020財年，未剔除通膨的名目經濟成長三分之一左右。

這位經濟學家也建議，日本政府應該從疫情擴散角度來推算對經濟損害，而不僅是單純由東奧本身停辦來看。

不過，國際奧委會（IOC）曾明確表示，大會一定會採取嚴厲措施來控管，包括來自世界各地運動員，不會與日本民眾有接觸機會。所以，一定會在7月23如期舉行。

另一方面，大多數日本人或日企，在目前絕大部分對東奧都抱持反對或延辦態度。

上周末，日本軟銀集團執行長孫正義（Masayoshi Son）也推文指出，若舉行東奧造成大規模病毒感染的話，日本社會可能會損失更多。

最新統計，日本已有約719,000例新冠病例。雖然跟有些國家相比，染疫者數量雖不高，但已造成當地醫療系統亮起紅燈。而日本大部分地區現在還是處於緊急狀態下，故疫苗施打進度也被耽擱，因此，日本接種率迄今僅約5％而已。

至於日本政府在這次東奧所指定合作的朝日新聞（Asahi Shimbun），26日也在社論中呼籲首相菅義偉一定要冷靜客觀地評估整個局勢，不能再讓新冠病毒擴散了，並儘快打消今夏復辦東奧念頭。

(時報資訊)