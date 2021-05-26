儘管據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至5月21日當周，美國原油庫存減少43.9萬桶，成品油庫存也同步下降，但受伊朗可能恢復供給導致供應過剩的擔憂，致盤中油價呈壓；周三(5/26)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.09美元，報每桶65.98美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.03元，報每桶68.62美元。(商品行情網)

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