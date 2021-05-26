《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 11:262021/05/26 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至5月21日當周，美國原油庫存減少43.9萬桶，成品油庫存也同步下降，但受伊朗可能恢復供給導致供應過剩的擔憂，致盤中油價呈壓；周三(5/26)截至台北時間上午11點15分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌0.09美元，報每桶65.98美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌0.03元，報每桶68.62美元。(商品行情網) 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #美國石油協會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》中鋼獲利亮麗 攻頂帶旺鋼鐵股 10:012021/05/18 財經 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《台北股市》台股短打融資洗出場 2倍槓桿型ETF單日飆漲逾1成 12:172021/05/18 財經 《基金》趁本波市場回跌 承接績優台股基金 09:272021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 滬指午盤收升2點 深成指跌28點 12:302021/05/18 財經 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 11:502021/05/18 財經 財經熱門新聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 - 財經焦點 - 中國時報 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強 - 財經要聞 - 工商時報 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 解決防疫保單爭議 保險局：檢疫所、防疫旅館治療也能理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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